Ο Εμανουέλ Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλία αφού το «Μαζί», σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, καταλαμβάνει 224 έδρες στο κοινοβούλιο. Για την αυτοδυναμία χρειαζόταν 289 έδρες. Το 2017 είχε κερδίσει 308 έδρες.

Ο Ζαν Λικ Μελανσόν κατοχυρώνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφού αναμένεται να καταλάβει 149 έδρες με τη «Λαϊκή Ένωση». Το 2017 είχε μόλις 17 έδρες.

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν καταλαμβάνει 89 έδρες από τις 8 έδρες που είχε πριν από πέντε χρόνια.

Οι δεξιοί Ρεπουμπλικάνοι καταλαμβάνουν 78 έδρες.

