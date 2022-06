Η Τότεναμ και η Νιούκαστλ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι, αλλά ο ίδιος δεν θα φύγει από το γαλλικό πρωτάθλημα και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντινός φορ, που είχε κάνει σπουδαία καριέρα στη Serie A με τη φανέλα της Ιντερ, θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του στο γαλλικό πρωτάθλημα και τη νέα σεζόν.

«Εχω ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο και δεν έχω στο μυαλό μου τη μεταγραφή. Είμαι 29 ετών και έχω πολλά ακόμη να προσφέρω», δήλωσε σχετικά ο Ικάρντι στην ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Mauro Icardi: “I’m still under contract with Paris Saint-Germain for the next two years. My career is not in danger as you (journalists) say. I’ve decided to stay here at PSG”. 🇦🇷 #PSG

“Don’t worry, I’m still 29 and people know who I am after scoring almost 200 goals”. pic.twitter.com/a48GrOpg4s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2022