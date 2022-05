Δεκατέσσερα πτώματα βρέθηκαν στο κουφάρι του επιβατικού αεροσκάφους που συνετρίβη στην πλαγιά βουνού στο Νεπάλ με 22 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της ασιατικής χώρας.

«Έχουν ανασυρθεί 14 πτώματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται» για να εντοπιστούν οι υπόλοιποι 8 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, «ο καιρός είναι άσχημος, μολαταύτα μπορέσαμε να στείλουμε ομάδα στον τόπο της συντριβής», όμως έκτοτε «δεν έχει καταστεί δυνατή καμία άλλη πτήση» ελικοπτέρου των μονάδων έρευνας και διάσωσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντίο Τσάντρα Λαλ Καρν.

Στο αεροσκάφος της Tara Air επέβαιναν 19 επιβάτες, ανάμεσά τους τέσσερις υπήκοοι Ινδίας και δύο υπήκοοι Γερμανίας, και τριμελές πλήρωμα.

