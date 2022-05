Με πλάτος 2,5 μίλια, το Muck είναι ένα μικροσκοπικό κομμάτι γης, που εντοπίζεται ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σκωτίας. Όμως, χάρη στον Λόρενς ΜακΓιούεν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, αυτό το μέρος έμεινε «ζωντανό», παρά τις δυσκολίες και τους ελάχιστους κατοίκους.

Το Muck είναι το μικρότερο από τα Small Isles. Η οικογένεια ΜακΓιούεν το αγόρασε το 1896 και είχε μια αξιοπρεπή διαβίωση σε αυτό, καθώς το βαθύ ηφαιστειακό έδαφος του μπορούσε να προσφέρει εκλεκτό σανό, καλαμπόκι και λαχανικά, ενώ ήταν κατάλληλο και για βοσκή.

Αλλά παράλληλα έμενε πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω του καιρού, μερικές φορές αποκομμένο εντελώς από τις φθινοπωρινές καταιγίδες. Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν εκδιωχθεί τον 19ο αιώνα, ή είχαν μετακομίσει σε άλλα μέρη. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, η οικογένεια ΜακΓιούεν αναρωτιόταν αν έπρεπε να μείνει ή όχι.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λόρενς, ο Άλεσντερ- που είναι ο ιδιοκτήτης πλέον- ετοιμαζόταν να φύγει στην ηπειρωτική χώρα και να επιστρέφει στο Muck μόνο για το καλοκαίρι. Όμως, ο Λόρενς ήξερε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φύγει, καθώς είχε τις ρίζες του εκεί. Εκεί έμεινε μέχρι τις 16 Μαΐου, όταν έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια.

Ο Λόρενς ΜακΓιούεν στα 27 του ανέλαβε το Muck και για τα επόμενα 50 χρόνια ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε για το μέλλον του νησιού. Του άρεσε η πρόκληση. Η αφοσίωσή του στο νησί ξεπερνούσε τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπιζε.

Obituary: Lawrence MacEwen, laird who became famous as the ‘Prince of Muck’ https://t.co/Jiilm3uroB

Ανησυχούσε για την τηλεόραση, τα αυτοκίνητα, τα πλήθη τουριστών, και τα εξοχικά που έμεναν κλειστά. Από την άλλη, οι επισκέπτες σήμαιναν εισόδημα. Πάλεψε με αυτό το δίλημμα. Υπό την αιγίδα του υπήρχε μόνο ένα μικροσκοπικό ξενοδοχείο, που έχτισε ο μικρότερος αδελφός του, στον μοναδικό οικισμό, μαζί ένα κατάστημα τσαγιού που πουλούσε τα υπέροχα κέικ της συζύγου του, Τζένι.

Αυτά ψήνονταν την αυγή, όσο η γεννήτρια ακόμη λειτουργούσε. Το αξιόπιστο ηλεκτρικό ρεύμα δεν ήρθε παρά το 2013. Δεν υπήρχε παμπ, ταχυδρομείο, γενικό κατάστημα, ούτε καν γραμματοκιβώτιο. Ούτε εκκλησία είχε το νησί, αν και στο μικροσκοπικό νεκροταφείο υπάρχουν τα ερείπια ενός παρεκκλησίου. Το Muck δεν διέθετε ούτε εύκολο λιμάνι, επειδή η κατασκευή ενός στο καλύτερο σημείο θα κατέστρεφε την θέα. Και ο πληθυσμός, όπως για δεκαετίες, ήταν περίπου 40 άτομα.

Αλλά ο ΜακΓιούεν ήταν σίγουρος ότι οι 40 ψυχές θα κρατήσουν το Muck «ζωντανό», αν δούλευαν αρκετά σκληρά και συνεργάζονταν. Αυτό που χρειαζόταν το νησί δεν ήταν κάτι αιφνιδιαστικό, αλλά ένα πνεύμα κοινότητας και αυτάρκειας. Ενθάρρυνε τους νησιώτες να φυτέψουν δέντρα, έχοντας προσπαθήσει ως έφηβος να φυτέψει 1.000 δενδρύλια οξιάς και ελάτης σε μία ημέρα.

Lawrence MacEwen, Isle of Muck.

Good friend of Eigg and all who live(d) here

Legend. In character, in achievement, in tenacity, and boundless love for your isle

The hole left in the Small Isles is immense, but nowhere more so than on the island you loved so much

Rest now pic.twitter.com/8J2mwy5q1z

— Isle of Eigg (@isleofeigg) May 17, 2022