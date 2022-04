Πανηγυρίζουν οι Ουκρανοί αφού μια σειρά πόλεις επιστρέφουν στον έλεγχό τους την ώρα που ρωσικά στρατεύματα απομακρύνονται από το Κίεβο, επιβεβαιώνοντας αναφορές που υπήρχαν από χθες.

Ο δημοσιογράφος του Independent του Κιέβου αναφέρει σε ανάρτησή του ότι «έχουμε μια απίστευτη ημέρα. Δεν μπορώ να σταματήσω να σημειώνω στον χάρτη νέες κωμοπόλεις και πόλεις κοντά στο Κίεβο από όπου η Ρωσία έχει αποσύρει τις δυνάμεις της».

We’re having an absolutely incredible day.

I just can’t keep up drawing a map with new towns and cities of the Kyiv region, from which Russia has withdrawn its forces.

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 1, 2022