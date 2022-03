Για συζήτηση περί αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ουκρανίας κάνει λόγο σε δηλώσεις του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Συνομίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Του Μίλησα για την ανθρωπιστική κατάσταση στις υπό πολιορκία πόλεις και τον ευχαρίστησα για τη βοήθεια που παρέχει η χώρα του. Συζητήθηκε η αμυντική συνεργασία των Ελλάδας και Ουκρανίας» έγραψε στο twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμ Ζελένσκι.

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed.

