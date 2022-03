Συνετρίβη ένα αεροσκάφο της China Eastern Airlines που μετέφερε 133 επιβάτες από το Κουνμίνγκ στο Γκουανγκζού της Κίνας.

Όπως αναφέρει το Reuters, το αεροπλάνο συνετρίβη σε βουνό στην περιοχή Γκουανγκσί.

Η κρατική τηλεόρασης της Κίνας μετέδωσε πως πρόκειται για ένα Boeing 737.

Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

Το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Guangxi ανέφερε σε ανακοίνωσή του:

«Ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 που μετέφερε 133 άτομα από την China Eastern Airlines συνετρίβη στην κομητεία Τενγκ, Γουζούζου, Γκουανγκσί, και προκάλεσε πυρκαγιά στο βουνό. Προς το παρόν, οι ομάδες διάσωσης έχουν συγκεντρωθεί και έχουν προσεγγίσει και τα θύματα είναι άγνωστα».

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο που φέρονται να δείχνουν να έχει ξεσπάσει φωτιά στο σημείο συντριβής.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3

— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022