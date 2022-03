Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ και δεν έχουν διασταυρωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ρωσικά στρατεύματα προκάλεσαν εκρήξεις στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom, ανακοίνωσε ότι τα εκρηκτικά εξερράγησαν κοντά στον κύριο αντιδραστήρα του ουκρανικού εργοστασίου που ελέγχεται από τη Ρωσία και ότι αναμένονται περισσότερες εκρήξεις.

⚡️Energoatom: Russian troops blew up explosives at Zaporizhzhia nuclear plant.

Ukraine’s state-run nuclear energy company said on March 14 that the explosives had been blown up near the Russian-controlled Ukrainian plant’s main reactor and that further explosions are planned.

