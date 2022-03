Οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες κατέλαβαν την πόλη Βολνοβάχα στην Ουκρανία που βρίσκεται βόρεια της Μαριούπολης, μια πόλη-λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα που πολιορκείται εδώ και ημέρες από τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

#Russian Ministry of Defense: #Volnovakha has been completely taken under control, including Olginka, Veliko-Anadol and Zeleny Gai. An advance of 6 km pic.twitter.com/W72FiDsDBq

1/2 Basurin:

“They took Volnovakha, a stronghold of the Ukrainian military, which was located between Donetsk and Mariupol. The resistance was very strong. This is a small victory that will lead to a big one – the capture of Mariupol. The spirit of the Ukrainian military will pic.twitter.com/f9qTcfsl0n

— Victor 🇷🇺 Z (@vicktop55) March 11, 2022