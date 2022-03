Ο εφιάλτης του ουκρανικού λαού συνεχίζεται για δέκατη μέρα καθώς αυξάνονται οι νεκροί άμαχοι και οι πρόσφυγες του πολέμου.

Οι ρώσοι βομβαρδίζουν τις πόλεις «κλειδιά», οι επιθέσεις είναι πολύμορφες και μόνο το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας έχει γλιτώσει από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Σήμερα Σάββατο, τη νύχτα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης απηύθυνε νέα έκκληση για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου καθώς, όπως είπε, η πόλη βρίσκεται υπό ρωσική πολιορκία και δέχεται «ανελέητες επιθέσεις».



Φωτιές σε συνοικία της Μαριούπολης μετά από βομβαρδισμούς (φωτογραφία Reuters από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Η πόλη δεν έχει νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό και τα τρόφιμα τελειώνουν, προειδοποίησε ο δήμαρχος, την ώρα που οι δυνάμεις που μάχονται τους Ρώσους δηλώνουν ότι χρειάζονται ενισχύσεις για να μην χάσουν τον έλεγχό της.

«Αυτήν τη στιγμή ψάχνουμε λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα και όλα τα πιθανά μέσα για να βγει η Μαριούπολη από τον αποκλεισμό», ανέφερε ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο μέσω Telegram.

«Προτεραιότητά μας είναι να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ζωτικής σημασίας υποδομές και να οργανώσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν να έρθουν τρόφιμα και φάρμακα στην πόλη», συνέχισε.

Η κατάληψη της πόλης των περίπου 450.000 κατοίκων, στις ουκρανικές ακτές στην Αζοφική Θάλασσα, θα αποτελούσε σημαντική καμπή για την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Θα επέτρεπε να συνδεθούν οι δυνάμεις από την -προσαρτημένη στη Ρωσία – Κριμαία, που ήδη κυρίευσαν τα λιμάνια-κλειδιά Μπερντιάνσκ και Χερσώνα, με τα στρατεύματα των αυτονομιστών και του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στα βορειοδυτικά του Κιέβου, κοντά στο μπροστινό άκρο της ρωσικής φάλαγγας των 60 και πλέον χιλιομέτρων, στα περίχωρα της πόλης.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, συνεχίζει να δέχεται σφοδρές επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις, όμως δεν έχει παραδοθεί.

Ο δήμαρχός της Ιχόρ Τερέχοφ σε μήνυμά του δήλωσε ότι η πόλη δεν πρόκειται να παραδοθεί, και χαρακτήρισε ως ψέμα τη διορία των 72 ωρών που του έδωσαν οι Ρώσοι για να τους παραδώσει την πόλη. «Θα νικήσουμε», τόνισε.

Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι 331 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 675 έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, και πρόσθεσε ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος.

Μεταξύ των 331 νεκρών συγκαταλέγονται 19 παιδιά, ανέφερε.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν από εκρηκτικά όπλα, όπως βομβαρδισμούς από βαρύ πυροβολικό, συστήματα ρουκετών πολλαπλής εκτόξευσης και βομβαρδισμούς με πυραύλους και αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία, που έχει παρατηρητές στην Ουκρανία.

Για την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκληθεί στην Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής θα συζητήσει σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίασή του το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (μεθαύριο Δευτέρα στις 15:00 ώρα Νέας Υόρκης, στις 22:00 ώρα Ελλάδας), μετά από αίτημα των ΗΠΑ και της Αλβανίας.

People are getting across the destroyed bridge that was connecting Irpin with Kyiv.

Video: Illia Ponomarenko/The Kyiv Independent pic.twitter.com/gafSkYRTTq

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022