Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας στα σύνορα με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο τοπικός περιφερειάρχης, εκφράζοντας φόβο για «δεκάδες νεκρούς».

«Ο ρωσικός εχθρός βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές» έγραψε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Σινεγκούμποφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, που συνεχίζονται ακόμη, δεν μπορούμε να καλέσουμε τις υπηρεσίες διάσωσης (…) Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες» πρόσθεσε.

At least 7 people died, and 44 were injured in the Russian attack on Kharkiv. It started during the negotiations between Ukraine and Russia. pic.twitter.com/mWvkBxRyNM

— Franak Viačorka (@franakviacorka) February 28, 2022