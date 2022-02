Ο δήμαρχος της Οκτρίκα στην Ουκρανία καταγγέλλει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Η Οκτρίκα βρίσκεται στην περιφέρεια Σούμι.

Όπως αναφέρει και ο Independent του Κιέβου, o Πάβλο Κουζμένκο δήλωσε ότι «οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Αυτός ο τύπος όπλου είναι γνωστή ως η πιο θανατηφόρα μη πυρηνική βόμβα, η οποία προκαλεί εκρήξεις που επιφέρουν τεράστιες θερμοκρασίες».

⚡️Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast.

Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022