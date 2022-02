Πολιορκία και δυνατότητες

Η Ουκρανία δέχεται επίθεση από τη Ρωσία για δεύτερη μέρα, με τις εκρήξεις στο Κίεβο να συγκλονίζουν την ουκρανική πρωτεύουσα το πρωί της Παρασκευής. Όπως έδειξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν από την πρώτη στιγμή της επίθεσης, που είναι πολύπλευρη, μεγάλος στόχος είναι η κατάληψη του Κιέβου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, που διέταξε την επίθεση στην Ουκρανία, έχει ως στόχο του να αναγκάσει την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδοθεί ή να διαπραγματευτεί με τους όρους του, κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος ήδη άφησε να εννοηθεί ότι έχει αρχίσει να το σκέφτεται.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι απογοητευμένος από την απουσία βοήθειας από τη μεριά της Δύσης και του ΝΑΤΟ, όπως τουλάχιστον την περίμενε, έχει να απαντήσει σε ένα μεγάλο δίλημμα. Θα παραδοθεί βλέποντας ότι δεν μπορεί να βγει νικητής στη μάχη με τις ρωσικές δυνάμεις που «σφυροκοπούν» το Κίεβο και πολλές άλλες περιοχές ή θα αντισταθεί μέχρι να πέσει η ουκρανική πρωτεύουσα.

Από την πρώτη ώρα της επίθεσης, η οποία υπολογίζεται ότι έγινε στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, διεθνείς αναλυτές και ΜΜΕ αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου να πέσει το Κίεβο στα χέρια των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Άλλωστε αυτή την ώρα, ο ρωσικός στρατός βρίσκεται μια ανάσα από την πόλη. Η κυβέρνηση στο Κίεβο κάνει λόγο για τουλάχιστον 137 ανθρώπους νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες μέχρι στιγμής.

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο

Ακούγονται συνεχώς εκρήξεις

«Οι επιθέσεις στο Κίεβο με πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικούς πυραύλους συνεχίζονται», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκερατσένκο, σε συνέχεια των δηλώσεων του εκπροσώπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα.

Το πρωί της Παρασκευής, οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισέλθει στην Ουκρανία μέσω της Λευκορωσίας απέχουν περίπου 20 μίλια (32 χιλιόμετρα) από το Κίεβο, ανέφεραν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για κτίριο εννέα ορόφων το οποίο υπέστη ζημιές. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν, δε, πως κατέρριψαν ρωσικό αεροπλάνο στην πόλη του Κιέβου.

⚡️ A #Russian airplane was shot down in the vicinity of #Kyiv by the #Ukrainian armed forces – Alexei Goncharenko — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Σε σχέση με το κτίριο, το CGTN αναφέρει ότι 8 άτομα είναι τραυματίες, η φωτιά έχει σβηστεί, ενώ 20 άνθρωποι διασώθηκαν και οι Αρχές είχαν εκκενώσει το κτίριο, βγάζοντας σώους 150 ανθρώπους.

Eight people were injured in a fire after a residential building in #Kyiv was shelled. The fire has been extinguished and 20 people were successfully rescued and 150 people were evacuated, according to #Ukrainian media reports. — CGTN (@CGTNOfficial) February 25, 2022

Δείτε εικόνες και βίντεο από την πολιορκία του Κιέβου

Kyiv now (Source: Anton Geraschenko) pic.twitter.com/1ps0CmIwWV — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) February 25, 2022

Σύμφωνα με τον Independent του Κιέβου, επίθεση με ρουκέτες έγινε στην περιοχή του αεροδρομίου Ρίβνε.

⚡️Russian rocket strikes the territory of Rivne airport, no serious damage was done, according to the mayor of the regional capital in northwestern Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Σειρήνες ακούγονται ξανά το πρωί της Παρασκευής αφού υπάρχει εναέρια απειλή.

‼️ Air defense sirens were turned on in #Kyiv. An aerial threat was declared! After hearing the sound of sirens, the city administration recommends leaving everything and running to the nearest shelter. — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Την ίδια ώρα οι πολίτες προσπαθούν να προστατευτούν, με κάθε τρόπο, βρίσκοντας καταφύγιο στους σταθμούς του Μετρό, όπως και χθες.

Σειρήνες ακούγονται στο Λβιβ, στα δυτικά

Την ίδια ώρα, η επίθεση της Ρωσίας δεν περιορίζεται στο Κίεβο. Οι σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε δημοσιογράφος του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Στόχος των ρωσικών δυνάμεων η κατάληψη του Κιέβου

Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, στα σχέδια του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να καταλάβει το Κίεβο με αλεξιπτωτιστές.

Όπως ισχυρίζονται, έως και 2.000 ειδικές δυνάμεις σχεδιάζουν να καταλάβουν ένα από τα δύο αεροδρόμια στο Κίεβο. Επιπλέον, έως και 10.000 ακόμη αλεξιπτωτιστές θα φτάσουν στην πρωτεύουσα μαζί με τεθωρακισμένα οχήματα.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως ένας από τους στόχους των ρωσικών δυνάμεων είναι να ανατρέψει την ουκρανική κυβέρνηση και μέσω εκβιασμού να την εξαναγκάσει να υπογράψει συμφωνίες με τους όρους της Ρωσίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε «πεπεισμένος» ότι σκοπός του προέδρου της Ρωσίας είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC την επομένη της έναρξης της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης πως η Μόσχα θα «επιτεθεί στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις». «Βλέπουμε δυνάμεις να έρχονται από τον βορρά, από την ανατολή, από τον νότο, και αυτό είναι το σχέδιο που επισημαίναμε στον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες» πρόσθεσε ο κ. Μπλίνκεν.

Μολαταύτα, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «θα επικρατήσει». «Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, ή μακροπρόθεσμα, είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας θα νικήσουν» είπε.

Τα παράπονα του Ζελένσκι για τη Δύση

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεσή του να μιλήσει με τη Ρωσία, ακόμη και με τους όρους που θέτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ταυτόχρονα, δήλωσε αποκαρδιωμένος μετά από σειρά συνομιλιών με ηγέτες της Δύσης, σημειώνοντας πως άφησαν την Ουκρανία να πολεμήσει μόνη της. «Κανείς δεν πολεμά στο πλευρό μας, άφησαν την Ουκρανία μόνη να αντιμετωπίσει τη Ρωσία».

«Τους ρωτάω, ‘είστε μαζί μας’; Λένε ότι είναι μαζί μας, αλλά δεν είναι έτοιμοι να μας πάρουν στη στρατιωτική συμμαχία (του ΝΑΤΟ). Όλοι τους φοβούνται» πρόσθεσε.

«Εμείς δεν φοβόμαστε όμως» υποστήριξε, τονίζοντας πως θα υπερασπιστεί τη χώρα του.

Σε αυτό το σημείο, πάντως, εντύπωση προκαλεί η δήλωσή του ότι το Κίεβο δεν φοβάται να μιλήσει για «ουδέτερο καθεστώς», υποχωρώντας από τα σχέδια για ένταξη στο ΝΑΤΟ, όπως απαιτεί η Ρωσία. «Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για ουδέτερο καθεστώς, δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ. Αλλά τι είδους εγγυήσεις θα έχουμε και ποιες χώρες θα μας τις παράσχουν» διερωτήθηκε.

Σημειώνεται πως, προ ολίγων ορών, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίρτι Πεσκόφ, δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί τους όρους παράδοσης της Ουκρανίας, ενώ συγχρόνως δημοσιοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» που θέτει ο Πούτιν.

«Ο πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει τι αναμένει από την Ουκρανία, θέτοντας την κόκκινη γραμμή στα προβλήματα που έχουν προκύψει. Οι προτάσεις της ρωσικής προεδρίας αφορούν ένα ουδέτερο καθεστώς και την αποστρατιωτικοποίηση της χώρας» δήλωσε ο Πεσκόφ.

Είναι σαφές ότι οι Ρώσοι επιθυμούν την άνευ (ουκρανικών) όρων παράδοση η οποία θα τερματίσει όχι μόνο τον πόλεμο, αλλά και τη θητεία της ουκρανικής κυβέρνησης και της προεδρίας Ζελένσκι – αυτό σημαίνει ο όρος «ουδέτερο καθεστώς».

Το έτερον σκέλος, ο όρος «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας, σημαίνει τερματισμός του φλερτ με το ΝΑΤΟ και του εξοπλισμού της από τους Αμερικανούς – σε πολιτικό επίπεδο, και την οριστική απομάκρυνσή της από τη Δύση.