Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μια ανάσα από την πόλη, την οποία φέρεται να έχουν περικυκλώσει στην προσπάθειά τους να την καταλάβουν.

«Οι επιθέσεις στο Κίεβο με πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικούς πυραύλους συνεχίζονται» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, σε συνέχεια των δηλώσεων του εκπροσώπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων φαίνεται να είναι η περικύκλωση του Κιέβου. Μοιάζουν, επίσης, να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα.

Αυτή τη στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισέλθει στην Ουκρανία μέσω της Λευκορωσίας απέχουν περίπου 20 μίλια (32 χιλιόμετρα) από το Κίεβο, ανέφεραν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για 9όροφο κτίριο το οποίο υπέστη ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για θύματα. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν, δε, πως κατέρριψαν ρωσικό αεροπλάνο στην πόλη του Κιέβου.

⚡️ A #Russian airplane was shot down in the vicinity of #Kyiv by the #Ukrainian armed forces – Alexei Goncharenko

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022