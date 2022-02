Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς ενώ Πολεμικά μέτωπα εντοπίζονται σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς η ρωσική επιχείρηση είναι πολύπλευρη.

Τις τελευταίες ώρες, η επίθεση εντείνεται στα περίχωρα του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με χιλιάδες ουκρανούς πολίτες να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία κατέλαβε αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

Πρόκειται, πιθανότατα, για το αεροδρόμιο Αντόνοβ (γνωστό και ως Χοστόμελ) που βρίσκεται πολύ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα και το οποίο ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Άγνωστα παραμένουν, ωστόσο, τα σχέδια αναφορικά με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αν επρόκειτο να τον συλλάβουν καταλαμβάνοντας το Κίεβο.

Όπως μεταδίδει o δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μίλερ, ανταποκριτής στο Buzzfeed News στο Twitter, μεγάλος αριθμός από ρωσικά Mi-8 συμμετείχαν στην επιχείρηση με στόχο τον ζωτικής σημασίας αερολιμένα.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC

Το CNN μεταδίδει live από την περιοχή με τα αλεξίπτωτα να είναι διακριτά στην περίμετρο.

Η ουκρανική εθνοφρουρά λέει ότι έχει εξαπολύσει αντεπίθεση. Οπως είχαν προβλέψει οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, η επίθεση εκτυλίχθηκε γρήγορα, ίσως πιο γρήγορα από όσο αναμενόταν.

Εχοντας στήσει βάση επιχείρησης, αυτό που ίσως αναμένεται είναι η προέλαση των ρωσικών τεθωρακισμένων ή η χρήση της βάσης για επιθέσεις στο Κίεβο.

Τα σημεία όπου έχουν αναφερθεί έως αυτή τη στιγμή ρωσικές επιθέσεις καθώς και οι περιοχές της εισβολής σε νεότερο γράφημα του Guardian.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι διεξάγονται μάχες και στο Τσερνόμπιλ, με ρωσικές δυνάμεις να προσπαθούν να καταλάβουν τον χώρο του πυρηνικού εργοστασίου.

Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν για να αποτρέψουν τα ρωσικά στρατεύματα από το να καταλάβουν το πρώην πυρηνικό εργοστάσιο.

Νωρίτερα, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ρωσικά στρατεύματα από τη Λευκορωσία εισήλθαν σε περιοχή κοντά στον πρώην πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, επικαλούμενο τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών Αντόν Γκερατσένκο.

«Τα στρατεύματα των εισβολέων εισχώρησαν από τη Λευκορωσία στη ζώνη του εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Τα μέλη της Εθνοφρουράς που προστατεύουν τον χώρο αποθήκευσης προβάλλουν πεισματικά αντίσταση» έγραψε στο Telegram.

JUST IN: President Volodymyr Zelenskyy said Ukrainian forces were fighting to prevent Russian troops from capturing the former nuclear plant at Chernobyl.

Elsewhere, parts of Ukraine’s Kherson region were no longer under Kyiv’s control, as Russia attacked by land, sea and air. https://t.co/0W7C27taLD

— Dana Regev (@Dana_Regev) February 24, 2022