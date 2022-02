Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον λέει ότι η χώρα «δεν περιμένει από κανέναν» να πολεμήσει για εκείνη καθώς μάχεται ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρεσβεία της Ουκρανίας, η Oksana Markarova είπε ότι «το Κίεβο βρίσκεται υπό τον πλήρη κυβερνητικό έλεγχο» αλλά ότι τα ρωσικά ελικόπτερα βρίσκονται «ακριβώς έξω» από την πόλη.

«Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη», πρόσθεσε. Σύμφωνα με την Markarova, δεκάδες ουκρανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Πέμπτης.

«For the past 13 hours, my country is fighting simultaneous attacks from the East, South, North, and from the air,» Ukrainian Ambassador to the US Oksana Markarova said. pic.twitter.com/aekfoNxZNF

