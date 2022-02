Φόβοι για κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία εκφράζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και οι ΗΠΑ, την ώρα που οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου συνεχίζονται, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη ημέρα.

Από τη μία, οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία ότι στέλνει μισθοφόρους στο Ντονμπάς με σαφή στόχο τη δημιουργία προβοκάτσιας, προκειμένου να βρει αφορμή για να επιτεθεί, ενώ οι ρωσικές αρχές καταγγέλλουν ότι όλμοι από τα ουκρανικά σύνορα χτύπησαν κτίριο στη ρωσική πόλη Ροστόφ.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα συνεχίζει να καταγγέλλει τη Δύση ότι διαδίδει ψέματα εις βάρος της και – όπως ήταν αναμενόμενο – επιμένει στην απαίτησή της να σταματήσει το ΝΑΤΟ να διευρύνεται προς ανατολάς, «κυκλώνοντας» τα σύνορά της με τυχόν ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Οβίδες όλμου έπεσαν χθες, κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ντένις Μοναστίρσκι, ο οποίος πραγματοποιούσε περιοδεία στη γραμμή του μετώπου, στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το επεισόδιο αυτό, από το οποίο δεν τραυματίστηκε κανείς, σημειώθηκε κοντά στο χωριό Νοβολουγκάνσκε, στην περιοχή του Ντονέτσκ, στη γραμμή του μετώπου με τους φιλορώσους αυτονομιστές, όπου ο υπουργός πραγματοποιούσε περιοδεία συνοδευόμενος από Ουκρανούς βουλευτές.

Οι οβίδες εξερράγησαν τη στιγμή που ο Μοναστίρσκι έφευγε από τις τάφρους που χωρίζουν τις ουκρανικές δυνάμεις από τους αυτονομιστές, αφού προηγουμένως παραχώρησε συνέντευξη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, η ομάδα των αξιωματούχων του ουκρανικού στρατού και των δημοσιογράφων διεθνών μέσων ενημέρωσης χρειάστηκε να μεταφερθούν σε καταφύγιο, δήλωσε η εκπρόσωπος του κόμματος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να δίνει περεταίρω πληροφορίες.

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μισθοφόροι έχουν φθάσει στην υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών ανατολική Ουκρανία, για να πραγματοποιήσουν προβοκάτσιες με τη συνεργασία των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

«Ο στόχος αυτών των προκλήσεων θα είναι φυσικά να κατηγορηθεί η Ουκρανία για περαιτέρω κλιμάκωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Επίσης, το Σάββατο, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι σκοτώθηκε και δεύτερος στρατιώτης στην ανατολική Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε ανακοινώσει τον πρώτο θάνατο στρατιώτη, σε βομβαρδισμούς από φιλορώσους αυτονομιστές το πρωί στην περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού, ένας Ουκρανός στρατιώτης τραυματίσθηκε θανάσιμα από θραύσμα οβίδας», επιβεβαίωσε η στρατιωτική διοίκηση στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής 70 παραβιάσεις, στις 60 εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν «όπλα που απαγορεύονται από τις συμφωνίες του Μινσκ». Ως αποτέλεσμα, δύο Ουκρανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η Ουκρανική Επιχείρηση Ενωμένες Δυνάμεις στο Ντονμπάς διαβεβαίωσε ότι «ελέγχει την κατάσταση και απαντά καταλλήλως στις πιθανές απειλές του εχθρού».

Από την πλευρά τους, οι δυνάμεις των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ κατηγόρησαν τον ουκρανικό στρατό για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τις αυτονομιστικές αρχές του Λουγκάνσκ, τις τελευταίες 24 ώρες οι Ουκρανοί στρατιώτες παραβίασαν 31 φορές την εκεχειρία και βομβάρδισαν 16 οικισμούς.

Ανησυχητική πρόβλεψη από Μπάιντεν

Ο αμερικανός πρόεδρο Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του, φαίνεται πως δεν είναι καθόλου αισιόδοξος για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς στο νέο του διάγγελμα, ανακοίνωσε ότι περιμένει ρωσική επίθεση, όχι στην ανατολική Ουκρανία, αλλά στην πρωτεύουσα της χώρας, Κίεβο!

Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, πως παρότι προβλέπει (;) επίθεση στην καρδιά της Ουκρανίας, ο Μπάιντεν συνεχίζει να διαβεβαιώνει – κυρίως τον λαό του – πως δεν θα στείλει στρατό και πως η μόνη του αντίδραση απέναντι στον «πολεμοχαρή» Πούτιν θα είναι αυστηρές κυρώσεις… αλλιώτικες από τις άλλες.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς της Ρωσίας για απειλές εναντίον του ρωσόφωνου πληθυσμού στα ανατολικά της χώρας και στη συγκέντρωση στρατευμάτων που επιχειρείται στα σύνορα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν έχει αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία.

Μάλιστα, ανέφερε πως είναι εξαιρετικά πιθανή μία επίθεση στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου και τα πρώτα λεπτά της Κυριακής (τοπική ώρα) στο κέντρο της πόλης Ντονέτσκ, που ελέγχεται από τους αυτονομιστές, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters.

⭕🇺🇦#Ukraine: NOW explosions can be heard in #Donetsk pic.twitter.com/Zv837NeElq

— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) February 19, 2022