Στην πόρτα της εξόδου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Αντονί Μαρσιάλ.

Για την ακρίβεια, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έχει ήδη αποχωρήσει ουσιαστικά από τους «κόκκινους διαβόλους», με τη Σεβίλλη να αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτησή του άμεσα.

Η ισπανική ομάδα δέχτηκε να καλύψει εκείνη τον μισθό του μέχρι το φινάλε της σεζόν και έκανε δικό της τον 26χρονο επιθετικό.

Την εφετινή σεζόν, ο 26χρονος παίκτης έχει καταγράψει 11 συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, ενώ έχει βρει δίχτυα μόλις μια φορά.

Anthony Martial from Manchester United to Sevilla, done deal and here we go! Agreement reached tonight between the two clubs. Player has accepted, Sevilla was his priority. ⚪️🔴 #Sevilla

Sevilla will cover his salary until June. Martial will fly to Spain in the next hours. #MUFC pic.twitter.com/a5U392Es3k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2022