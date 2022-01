Εφιαλτική ήταν η χθεσινή ημέρα, καθώς και η νύχτα, για την Αττική εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα».

Η σφοδρότητα με την οποία χτύπησε την Αττική παρέλυσε από νωρίς το πρωί την πρωτεύουσα, ενώ χάος επικράτησε από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αττική Οδό με την έντονη χιονόπτωση να εγκλωβίζει εκατοντάδες οδηγούς για πάνω από 20 ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Ο πιο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος στην καρδιά της χώρας, τον οποίο οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν πληρώσει δυο και τρεις φορές, αλλά και με υψηλά διόδια κατά τη λειτουργία του, μετατράπηκε σε λευκή παγίδα. Τουλάχιστον έξι ώρες οι εγκλωβισμένοι περίμεναν χωρίς να εμφανιστεί καμία αρωγή, είτε από κρατικό φορέα, είτε από την εταιρεία που «διαχειρίζεται» το έργο.

Φυσικά, η κατάσταση στην Αττική οδό δεν… πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι σχολίασαν το χάος που επικρατούσε.

Δείτε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις:

Live your myth in Greece. Explore #ΑττικηΟδος, enjoy the unique experience of winter camping and flirt with the sexy Greek policemen and soldiers that come to free you from the snow. You are all welcome. #χιονιας#κακοκαιρια_ελπις pic.twitter.com/xXT1Jgshj7

— Koftero Konservokouti (@HarisNiemand) January 24, 2022