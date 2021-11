Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) καλεί τα κράτη-μέλη της EE να λάβουν «επειγόντως» μέτρα για την αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ευρώπη και τον κίνδυνο «πολύ υψηλής» υγειονομικής επιβάρυνσης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Προειδοποιώντας πως η εμβολιαστική κάλυψη «είναι ανεπαρκής» για να περιοριστούν τα κρούσματα και οι νοσηλείες στη διάρκεια του χειμώνα, το Κέντρο καλεί τις κυβερνήσεις να αυξήσουν την εμβολιαστική κάλυψη και να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν μέτρα όπως η τηλεργασία, η χρήση μάσκας και η κοινωνική ασποστασιοποίηση.

#JustPublished:

Assessment of the current #SARSCoV2 epidemiological situation in the EU/EEA, projections for the end-of-year festive season and strategies for response, 17th update.

Read full text here: https://t.co/3qdtJIhoUT pic.twitter.com/SxWNI2Fz3L

— ECDC (@ECDC_EU) November 24, 2021