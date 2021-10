Εξιτήριο από το νοσοκομείο φέρεται να έλαβε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας «Rust», ο οποίος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων όπου ο Αλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Η δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Independent αποκάλυψε πως ο Τζόελ Σόουζα βγήκε από το νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί με ελαφριά τραύματα.

Εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες αυτές, καθίσταται σαφές πως ο σκηνοθέτης είναι αδύνατο να εισήχθη σε ΜΕΘ, όπως είχε διαρρεύσει νωρίτερα, και μέσα σε λίγες ώρες να έλαβε εξιτήριο.

Εκπρόσωπος των παραγωγών του «Rust» δήλωσε: «Ολοι οι ηθοποιοί και το συνεργείο είμαστε συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους αγαπημένους της Χαλίνα. Η παραγωγή του φιλμ αναστέλλεται επ’ αόριστον και συνεργαζόμαστε πλήρως με το Αστυνομικό Τμήμα της Σάντα Φε. Θα προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη σε όποιον συνδέεται με το φιλμ, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το φρικτό συμβάν».

Oι αρχές ερευνούν πώς είναι δυνατόν να εκπυρσοκρότησε το φαινομενικά άσφαιρο όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός την ώρα που γύριζε μια σκηνή, έχοντας πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και από τον ίδιο τον Μπάλντουιν, ο οποίος εμφανίστηκε συγκλονισμένος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν πράγματι το όπλο που κρατούσε ο αμερικανός ηθοποιός είχε άσφαιρα, ή αν κάποιος έβαλε μέσα πραγματικές σφαίρες, ή αν το μπαρούτι που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εκτόξευσε κάποιου είδους θραύσμα.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on the set of independent feature film ‘Rust,’ killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/veYHiLqHYM

