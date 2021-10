Πού εντοπίζονται προβλήματα

Προβλήματα στο Netflix αναφέρουν χιλιάδες χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως ήταν λογικό τα Social Media γέμισαν αμέσως με αναφορές, με τους χρήστες να αναρωτιούνται τι συμβαίνει.

«Η σελίδα αυτή δεν λειτουργεί» ήταν το μήνυμα που έβλεπαν οι αρκετοί συνδρομητές της πλατφόρμας, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη βρετανική Metro, τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στην Ινδία.

Χαμός στο Twitter

How am I supposed to stare ahead vacantly whilst eating my dinner now… #netflixdown — Captain Cape (@CaptainCape) October 18, 2021

Am I the only one who is having problems connecting to @netflix? #netflixdown — DJ Leandro (@djleandromusic) October 18, 2021

I was in the middle of watching Last Christmas!! 😭 #Netflixdown — Gemma B (@clarkeyg82) October 18, 2021