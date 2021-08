«Έξι νεκροί», ανάμεσά τους ο δράστης κι ένα παιδί κάτω των δέκα ετών, καθώς και αρκετοί τραυματίες, είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου χθες βράδυ στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν να επέμβουν όταν σημειώθηκε «πολύ σοβαρό περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων όπλων» σε συνοικία της πόλης κοντά στο λιμάνι.

There have been a number of fatalities at the scene and several other casualties are receiving treatment.

A critical incident has been declared.

The area has been cordoned off and police believe the situation is contained. pic.twitter.com/4oRCTNh0Mx

— Devon & Cornwall Police (@DC_Police) August 12, 2021