Στην αποκάλυψη ότι τα περιστατικά με άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα -ή UFO- είναι «πολύ περισσότερα» απ’ ότι έχουν δημοσιοποιηθεί προχώρησε αμερικανός αξιωματούχος.

Ο πρώην Διευθυντής Εθνικής Νοημοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Ράτκλιφ, είπε στο Fox News πως οι δορυφόροι των ΗΠΑ έχουν καταγράψει περισσότερα φαινόμενα από όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

«Ειλικρινά, υπάρχουν πολλά περισσότερα περιστατικά απ’ ό,τι έχουν δημοσιοποιηθεί» δήλωσε συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο Ράτκλιφ πρόσθεσε πως «μερικά από αυτά έχουν αποχαρακτηριστεί. Και όταν μιλάμε για περιστατικά, μιλάμε για αντικείμενα που εθεάθησαν από πιλότους του πολεμικού ναυτικού ή της πολεμικής αεροπορίας ή από δορυφόρους».

Διευκρίνισε ότι τα αντικείμενα αυτά εμπλέκονται σε ενέργειες που «είναι δύσκολο να εξηγηθούν, με την τεχνολογία που έχουμε τώρα ή μπορεί να ταξιδεύουν με ταχύτητες που υπερβαίνουν το φράγμα του ήχου χωρίς να προκαλούν ηχητική έκρηξη».

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι αναμένεται μέχρι τις αρχές Ιουνίου μία έκθεση που θα περιγράφει λεπτομερώς τι έχει παρατηρήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η εν λόγω έκθεση θα εκδοθεί από το Υπουργείο Άμυνας και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όπως εξηγεί, όταν εντοπίζεται ένα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο, οι ειδικοί προσπαθούν να το αποδώσουν είτε σε καιρική διαταραχή είτε σε κάποιο άλλο θέμα ρουτίνας.

«Κάποιες φορές αναρωτιόμαστε εάν οι αντίπαλοί μας έχουν τεχνολογίες που είναι πιο μπροστά απ’ ό,τι είχαμε σκεφτεί ή καταλάβει. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που απλά δεν έχουμε μία καλή εξήγηση» αναφέρει.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them…

«Usually we have multiple sensors that are picking up these things…there is actually quite a few more than have been made public» pic.twitter.com/qu4VlzrZw1

— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 19, 2021