Τελευταία, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ ζωγραφίζει στο iPad του και αυτές οι ζωγραφιές εκτίθενται αυτή την περίοδο στην γκαλερί Gray New York.

Ο 83χρονος ζωγράφος περνά τα λίγα τελευταία χρόνια μαζί με τη σκυλίτσα του, τη Ρούμπι, στο σπίτι και στούντιο που απέκτησε στη Νορμανδία το αγόρασε όταν σε τριήμερες διακοπές στην περιοχή θαύμασε τα ανθισμένα λουλούδια και οπωροφόρα εκεί.

Hockney in Normandy is a solo exhibition @RichardGrayGall featuring David Hockney’s recent iPad paintings and landscape prints created at his home and studio in Normandy, France. https://t.co/mFiXbMTmTg

— ArtRabbit (@ArtRabbit) March 4, 2021