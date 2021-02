Την άποψη ότι η πανδημία δεν θα τελειώσει έως το 2024, διατύπωσε, με συνέντευξη του στο CNN ο καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Yale, Νικόλας Χρηστάκης.

Συγκεκριμένα, ο ελληνοαμερικανός καθηγητής διαιρεί την επιδημία του κοροναϊού σε τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι η άμεση, που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2021, η ενδιάμεση, που θα κρατήσει μέχρι τα τέλη του 2023, και η μετά τη πανδημία περίοδο που θα ξεκινήσει «περίπου» το 2024.

I spoke to @CNN about a rough timeline for how the COVID19 pandemic will likely unfold, as discussed in #ApollosArrow, and they put some clips from what I said together in visually terrific short video: https://t.co/SJtSPJ67JY @lbsparkbooks @littlebrown @studiocanoe

— Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) February 4, 2021