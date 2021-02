Η τελετή απονομής των Tony Awards 2021, με τα οποία τιμάται η αριστεία στο Μπρόντγουεϊ θα πραγματοποιηθεί όταν τα θέατρα της Νέας Υόρκης επαναλειτουργήσουν από το παρατεταμένο κλείσιμο λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

«Η ψηφοφορία για την 74η τελετή απονομής των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 1 – 15 Μαρτίου 2021. Θα διοργανώσουμε την τελετή, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί το 2020, σε συντονισμό με το εκ νέου άνοιγμα του Μπρόντγουεϊ» ανακοίνωσε η Tony Award Productions.

