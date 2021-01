Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας είχε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Δένδιας όπου συζήτησαν ενόψει των διερευνητικών και με επίκεντρο την επίσκεψη του κ. Μάας στην Άγκυρα και τις συνομιλίες του με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, συζητήσαμε για τις πρόσφατες επαφές του στην Άγκυρα και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter.

I spoke by phone to #Germany FM @HeikoMaas. His recent contacts in Ankara & latest regional developments were discussed. pic.twitter.com/j2Ymvkuxxe

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 21, 2021