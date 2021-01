Το δικό του μήνυμα για τη φυλετική δικαιοσύνη έστειλε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με αφορμή την ετήσια επέτειο μνήμης για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, η οποία είναι εθνική ημέρα και αργία για τις ΗΠΑ.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος υποστήριξε ότι 52 χρόνια μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το φάντασμα του ρατσισμού εξακολουθεί να στοιχειώνει την ψυχή του αμερικανικού έθνους και ως εκ τούτου ο αγώνας για φυλετική δικαιοσύνη, ισότητα και ειρήνη παραμένει επίκαιρος και πρέπει να συνεχιστεί.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ο τροχός της ιστορίας θα γύρει τελικά προς τη Δικαιοσύνη, επειδή ο Θεός μας είναι Δίκαιος και Ελεήμων. Αλλά φέρουμε επίσης και εμείς ευθύνη στο να μιλάμε και να ενεργούμε προς όφελος της δικαιοσύνης για όλους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πληγές αιώνων δουλείας δεν έχουν επουλωθεί πλήρως επειδή υπήρξε ο (Αμερικανικός) Εμφύλιος Πόλεμος ή επειδή υπογράφτηκε ο νόμος περί των δικαιωμάτων ψήφου από τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον παρουσία του Δρ. Κινγκ. Η δικαιοσύνη απαιτεί σκληρή δουλειά από γενιά σε γενιά και ως Χριστιανοί καλούμαστε να συνεισφέρουμε σε αυτό το έργο», σημείωσε ο κ. Ελπιδοφόρος.

Αναφερόμενος στις αναταραχές που έχουν κλυδωνίσει τους τελευταίους μήνες τις ΗΠΑ, κάλεσε τους πιστούς να αξιοποιήσουν την Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ως μια ευκαιρία για να αναλογιστούν τι κάνουν σε προσωπικό επίπεδο για τη φυλετική δικαιοσύνη, την ισότητα και την ειρήνη. «Και ας θυμηθούμε ότι το ταξίδι μας στη δικαιοσύνη είναι μέσω της αγάπης και της δημιουργίας μιας αγαπητικής κοινότητας, όπου αγαπάμε τους γείτονες μας, όποιοι και αν είναι αυτοί, όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Ο Δρ. Κινγκ το είπε καλύτερα: Αλλά το τέλος είναι συμφιλίωση. Το τέλος είναι λύτρωση. Το τέλος είναι η δημιουργίας μιας αγαπητικής κοινότητας. Είναι αυτού του είδους το πνεύμα και η αγάπη που μπορούν να μετατρέψουν τους αντιπάλους σε φίλους… Είναι μια αγάπη που ξεχειλίζει και δεν ζητά τίποτα σε αντάλλαγμα. Είναι η αγάπη του Θεού που εργάζεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων».

The wounds of centuries of slavery have not been fully overcome simply because there was a Civil War, or because there was Reconstruction, or when the Voting Rights Act was signed. Justice takes hard work over generations, and as Christians, we are called to that work. #MLKDay pic.twitter.com/mWOdtpAu0f

