Επίθεση στην αστυνομία

Παρ’ όλο που μεγάλο μέρος της Ιταλίας εξακολουθεί να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμού λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, εστιατόρια και μπαρ άνοιξαν τις πύλες τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι πελάτες ήπιαν, έφαγαν, τραγούδησαν -αδιαφορώντας για τα μέτρα υγειονομικής προστασίας σε μια χώρα που έχει θρηνήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς- ενώ σε βίντεο που έχει γίνει viral καταγράφεται να διώχνουν τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να επέμβουν.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιουζέπε Κόντε, επέκτεινε τους περιορισμούς την Παρασκευή, επιβάλλοντας εθνική απαγόρευση από τις 22:00 έως τις 5 π.μ. έως τον Μάρτιο και απαγόρευσε τα ταξίδια μεταξύ των 20 περιοχών της Ιταλίας έως τις 15 Φεβρουαρίου. Για περιοχές που βρίσκονται σε «πορτοκαλί» ή «κόκκινες» ζώνες τα μπαρ και τα εστιατόρια περιορίζονται μόνο στην εξυπηρέτηση με take-away.

Αψήφησαν τα μέτρα

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Russia Today, οι εστιάτορες και ιδιοκτήτες μπαρ δεν πήραν με καλό μάτι τα νέα μέτρα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργανώθηκε κίνημα αντίδρασης με το hashtag #IoApro (μτφ. Εγώ Ανοίγω), και οι ιδιοκτήτες άνοιξαν τις πόρτες τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η διάθεση σε ένα κατάστημα στο Μιλάνο ήταν εορταστική, με τους θαμώνες να τραγουδούν και να χορεύουν χωρίς μάσκες ο ένας δίπλα στον άλλο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα μπαρ και εστιατόρια δεν ήταν τόσο προκλητικά ανοιχτά. Μερικοί απλώς έμειναν ανοιχτοί μετά τις 18:00, οπότε ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να κλείνουν τα καταστήματα στις «κίτρινες» ζώνες. Αλλοι άνοιξαν, αλλά παρέμειναν διακριτικοί και επέβαλαν τις απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις μέσα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτή την ενέργεια είναι ασαφής. Πριν από την Παρασκευή, οι διοργανωτές του #IoApro είπαν ότι αναμενόταν να συμμετάσχουν 50.000 εστιάτορες. Ωστόσο, τα ρεπορτάζ στα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολύ μικρότερη συμμετοχή στην πραγματικότητα.

Έδιωξαν την αστυνομία

Σε βίντεο που έγινε viral, η αστυνομία φαίνεται να προσπαθεί να εισέλθει σε μια παμπ, προτού δεχθεί τον εκφοβισμό και τελικά τον διωγμό από τους εξαγριωμένους πελάτες.

Désobéissance civile des restaurateurs en #Italie. Des policiers sont expulsés d’un restaurant par les clients et employés. Près de 50 000 restaurateurs du pays ont décidé d’ouvrir aujourd’hui malgré l’interdiction. #IoApro pic.twitter.com/TZ0Wn5znqh — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 15, 2021

Μερικοί άλλοι, όμως, δεν την γλίτωσαν τόσο φθηνά. Σε τουλάχιστον ένα εστιατόριο στη Φλωρεντία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην «κίτρινη ζώνη», επιβλήθηκαν πρόστιμα σε εννέα άτομα και ο ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να κλείσει εντελώς για μια εβδομάδα.

MILAN, ITALY: #IoApro restaurant in full swing, music, joy, celebration. the customers did not wait for the government to reclaim their old normal! #IOpen pic.twitter.com/8241HxyYkL — Robin Monotti (@robinmonotti) January 16, 2021

Ολα αυτά σε μια χώρα που δοκιμάστηκε όσο καμία άλλη κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει περισσότερα από 2,35 εκατομμύρια κρούσματα, μαζί με περισσότερους από 81.000 θανάτους.

Αν και οι αριθμοί έχουν πέσει από τα υψηλότερα επίπεδα ρεκόρ του περασμένου Νοεμβρίου, περισσότερα από 15.000 κρούσματα καταγράφονται τις περισσότερες ημέρες, και αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε μέρα.

BOLOGNA, ITALY: Customers escort police out of the #IoApro restaurant under the cries of «Freedom! Freedom! Freedom!» pic.twitter.com/XDxLctTGYR — Robin Monotti (@robinmonotti) January 16, 2021