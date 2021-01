Την επανέναρξη των τεχνικών συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, διαρρέουν τουρκικές πηγές στα ΜΜΕ, της γειτονικής χώρας.

Το πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, μετέδωσε πως τουρκικές και ελληνικές στρατιωτικές αντιπροσωπείες αναμένεται να συνεχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες για την λειτουργία του μηχανισμού αποσυμπίεσης, την επόμενη εβδομάδα στο ΝΑΤΟ.

#BREAKING Turkish, Greek military delegations expected to resume technical talks next week at NATO, security sources says

