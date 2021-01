Σήμερα η κρίσιμη σύσκεψη

Με κομμένη την ανάσα περιμένει ο εμπορικός κόσμος την μερική άρση του lockdown με ανακοίνωση για το ξεκλείδωμα της αγοράς.

Η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για το λιανεμπόριο αναμένεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εμμένει στην πρότασή του για άμεσο άνοιγμα της αγοράς αρχικά με click away και στη συνέχεια με click in shop. Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΣΑ υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με τη μορφή του click away όπως επιστημονικώς διαπιστώθηκε, συνεισφέρει μόνο 4% στην υγειονομική επιβάρυνση, ενώ το click in shop μόνο 5%.

Ωστόσο στον αντίποδα βρίσκεται η επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα της Αττικής. Στο Λεκανοπέδιο ο αριθμός κρουσμάτων κοροναϊού είναι ανησυχητικός, που για ένα ακόμα εικοσιτετράωρο καταγράφει τις περισσότερες μολύνσεις πανελλαδικά.

Οι επιστήμονες τονίζουν με κάθε τρόπο, όπου σταθούν και όπου βρεθούν ότι η χώρα μας βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια σε… τρίτο κύμα του φονικού ιού, το οποίο θα είναι ακόμα πιο σφοδρό από τα προηγούμενα δύο, ενώ θεωρείται αδύνατο να αντέξει αυτή τη φορά το σύστημα υγείας.

Οι ειδικοί θα συνεδριάσουν σήμερα, Παρασκευή, για να αποφασίσουν για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και συνεπώς για το μέλλον του lockdown. Όλα δείχνουν ότι θα δώσουν το «πράσινο φως» για το άνοιγμα τουλάχιστον των καταστημάτων, των κομμωτηρίων και των βιβλιοπωλείων, όπως έγινε και τις εορταστικές μέρες.

Σύμμαχος σε αυτό είναι ο μειωμένος αριθμός κρουσμάτων που ανακοινώνονται τα τελευταία 24ωρα, προκαλώντας πρόσκαιρη ανακούφιση των ειδικών, οι οποίοι περίμεναν αύξηση, αν όχι έκρηξη, κρουσμάτων λόγω της χαλάρωσης στην τήρηση των μέτρων που παρατηρήθηκε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, η οποία ωστόσο ευτυχώς δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί.

Άλλωστε για το άνοιγμα της αγοράς και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι αυτό το διάστημα μίλησε η Μίνα Γκάγκα, καθηγήτρια πνευμονολογίας και πρόεδρος του κεντρικού συμβουλίου Υγείας στο ΜEGA.

«Θα ήθελα σιγά σιγά να μπορέσουμε να ανοίξουμε με την προϋπόθεση ότι θα κρατάμε τα μέτρα. Σχεδόν όλος ο κόσμος τηρεί τα μέτρα, νομίζω ότι είμαστε πια ώριμοι να το κάνουμε» ανέφερε η κ. Γκάγκα.

H ίδια τόνισε: «Όσο είμαστε με συγκεκριμένο αριθμό σε κλειστούς χώρους και φοράμε τη μάσκα νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μπαίνουμε ήδη σε καταστήματα τροφίμων χωρίς να έχουμε πολλά κρούσματα, με αυτό το ρυθμό τηρώντας τα μέτρα μπορούμε νομίζω να ανοίξουμε».

Lockdown και click in shop

Χθες τα μέλη της Επιτροπής παρέλαβαν και την εισήγηση του υπουργείου Ανάπτυξης για την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου, η οποία προβλέπει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων με τη μέθοδο της «παραλαβής εκτός» click away.

Παράλληλα, με την μέθοδο του click in shop («παραλαβή εντός») θα λειτουργήσουν επιχειρήσεις: ένδυσης, υπόδησης και αργυροχρυσοχοΐας, όπου ο πελάτης θα προσέρχεται στο κατάστημα με αυστηρά μέτρα προστασίας και κατόπιν ραντεβού (διάρκειας 20 με 30 λεπτά), για το οποίο θα ενημερώνεται τηλεφωνικά ή με γραπτό μήνυμα ως προς την ημέρα και την ώρα προσέλευσης.

Επιπλέον, η λίστα των ημερήσιων ραντεβού θα είναι αναρτημένη στην είσοδο του καταστήματος.

Κανονικά, δηλαδή όπως λειτούργησαν στη διάρκεια των γιορτών και κατόπιν ραντεβού, θα λειτουργήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης νυχιών.

Πως θα λειτουργεί στην πράξη το click in shop

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής έχει δημιουργήσει ένα «μπούσουλα» για τους καταναλωτές για το τι θα ισχύει με το click in shop όταν ανοίξει η αγορά:

Από τις «αγορές εκτός» θα επιτρέπονται οι «αγορές εντός» με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και τη δυνατότητα δοκιμής του.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει «δεσμεύσει» είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ότι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως την παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

O καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν αλλά αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Πληρωμές και με μετρητά

Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώσουν με μετρητά, στο όριο των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking.

Ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται.

Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

• Σε καταστήματα έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

• Σε καταστήματα από 20 έως 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ.

• Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 12 άτομα, συν 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

Χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια των αγορών θα υπάρχουν και θα αποφασίζονται από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Στόχος, η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στο δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, την πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

Τι θα γίνει με τα εμπορικά κέντρα

Το αν θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι κάτι δεν έχει απαντηθεί ακόμα και δεν θεωρείται δεδομένο για να μην δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνωστισμού σε κλειστούς χώρους.

Το click away έχει επιτραπεί στα κλειστά εμπορικά κέντρα μόνο για κεντρική διαχείριση.

Το click in shop δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στα mall, καθώς, αν τα καταστήματα λειτουργήσουν με τη μέθοδο των ραντεβού, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί η είσοδος και ο χρόνος παραμονής στο εμπορικό κέντρο όσων θα επιδεικνύουν το μήνυμα που θα αποδεικνύει ότι έχουν κλείσει κάποιο ραντεβού.