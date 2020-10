Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε σήμερα τις ικανότητες του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος, κατά τη διάρκεια μιας παρέμβασης χθες το βράδυ, έμοιαζε να ξεχνά το όνομα του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Ο Τζο Μπάιντεν με αποκάλεσε Τζορτζ χθες το βράδυ. Δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά μου», έγραψε σε ένα tweet ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δώσει στον αντίπαλό του το προσωνύμιο «Τζο, ο Κοιμισμένος» και υπαινίσσεται συχνά ότι ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος πάσχει από ένα είδος γεροντικής άνοιας.

«Χρειάστηκε να τον βοηθήσει ο παρουσιαστής προκειμένου να ολοκληρώσει τη συνέντευξή του», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι «συγκάλυψαν» το περιστατικό.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020