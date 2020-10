Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους έφηβοι μαθητές, σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε εκπαιδευτικό κέντρο στην Καμπούλ, δήλωσαν σήμερα Αφγανοί αξιωματούχοι.

Ο Τάρεκ Άριαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι οι φρουροί ασφαλείας ταυτοποίησαν τον βομβιστή ο οποίος πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε στον δρόμο έξω από το κέντρο επιμόρφωσης Κάουσαρ-ε- Ντάνις στο δυτικό τμήμα της αφγανικής πρωτεύουσας.

🇦🇫 #AFGHANISTAN – ISIS terrorists have reportedly attacked in Kabul an education center.

🚨 #BREAKING – At least 21 people have died during the incident and 60 are injured. pic.twitter.com/DFvbg9bevB

