Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε στο Άνφιλντ και έβαλε δύσκολα στη Λίβερπουλ, η οποία όμως κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή και τη νίκη για την έκτη αγωνιστική της Premier League.

Έτσι, η ομάδα του Κλοπ έφθασε τα 61 σερί ματς χωρίς ήττα στην έδρα της για το πρωτάθλημα, ενώ μετρά 27 νίκες στα τελευταία της 28 παιχνίδια.

Τελευταία ομάδα που κατάφερε να φύγει νικήτρια από το Άνφιλντ ήταν η Κρίσταλ Πάλας στις 23 Απριλίου 2017, με 2-1, χάρη σε δύο γκολ του Μπεντέκε.

Στο διάστημα αυτό η Λίβερπουλ έχει πετύχει 162 γκολ συνολικά, κάτι που μεταφράζεται σε 2,7 γκολ ανά αγώνα, ενώ έχει δεχτεί μόλις 40 γκολ, δηλαδή 0,7 ανά παιχνίδι.

