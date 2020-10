Την έντονη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η νέα Navtex που εξέδωσε χθες η Άγκυρα για έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η γειτονική χώρα συμπεριφέρεται σαν κράτος - παρίας που επιθυμεί την αύξηση της έντασης στην περιοχή.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ σε μία οργισμένη ανακοίνωση με φόντο την τουρκική προκλητικότητα, καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά της γειτονικής χώρα, η οποία ουσιαστικά - όπως αναφέρει - απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και την καλεί να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προχώρησε ένα βήμα παραπάνω σε διπλωματικό επίπεδο και έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά.

Αναλυτική η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η έκδοση νέας παράνομης Navtex από την τουρκική πλευρά, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Ρόδου προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, δείχνει για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία, με τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά της, αγνοεί πλήρως τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Συμπεριφέρεται σαν κράτος-παρίας που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την κατακόρυφη αύξηση της έντασης.

Η παράνομη αυτή ενέργεια αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, η επανάληψη των παράνομων ενεργειών της τουρκικής πλευράς, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον άμεσο τερματισμό των ενεργειών αυτών, εκθέτει ακόμα περισσότερο την τουρκική πλευρά.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, η οποία ουσιαστικά απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά».

Λάδι στη φωτιά από την Άγκυρα με νέες πολεμικές ιαχές

Η απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει χθες νέα Navtex για έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσογείο, αποδεικνύει ότι η γειτονική χώρα - εκμεταλλευόμενη και τις «χλιαρές» αντιδράσεις της ΕΕ για το μπαράζ των προκλήσεων και την απροθυμία να επιβληθούν άμεσα κυρώσεις - θα τραβήξει και άλλο το σκοινί, το επόμενο διάστημα.

Μετά τον πόλεμο νεύρων της Άγκυρας με την πορεία του Oruc Reis όλο το προηγούμενο διάστημα, η Άγκυρα εξέδωσε χθες το βράδυ νέα Navtex για τις έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη Navtex της Άγκυρας για τις έρευνες του τουρκικού πλοίου έληγε στις 27 Οκτωβρίου.

Η νέα Navtex αφορά και τα συνοδευτικά του τουρκικού ερευνητικού Αταμάν και Τζένγκις Χαν και έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ προανήγγειλε μάλιστα την συνέχιση των σεισμικών ερευνών από το Oruc Reis για διάστημα δύο μηνών δείχνοντας έτσι η γειτονική χώρα θα προχωρήσει με μπαράζ προκλήσεων μέχρι και το Δεκέμβρη, οπότε η ΕΕ θα αποφασίσει μέσω της Συνόδου Κορυφής για ενδεχόμενες κυρώσεις στην Άγκυρα.

Εκτός ελέγχου ο Ερντογάν

Χθες, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Μιλώντας σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, ο Ερντογάν επανέλαβε πως η χώρα του θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.

«Στην Ανατολική Μεσόγειο, αντί να παραδοθούμε στο πλιάτσικο της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε στο δίκαιο και τον νόμο» τόνισε.

Ακόμη, ανέφερε πως ένας χάρτης αρκεί προκειμένου να αποδείξει η χώρα του το δίκαιο.

«Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τα δικά μας σχέδια, έως ότου εκείνοι που μπαίνουν μπροστά μας να ενεργήσουν σύμφωνα με το δίκαιο και τον νόμο» πρόσθεσε.

Πολεμικές δηλώσεις από Ακάρ

Το «παιχνίδι» των προκλήσεων ακολούθησε χθες και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρα σημειώνοντας πως η χώρα του θα προστατέψει με κάθε τρόπο τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Θα πεθάνουμε ως ήρωες, θα γίνουμε βετεράνοι, αλλά το λάβαρό μας και τη σημαία μας δεν μας κάνουν να την υποστείλουμε, δεν θα παραχωρήσουμε ποτέ τα δικαιώματά μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χουλουσί Ακάρ για να προσθέσει:

«Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και στο Αιγαίο. Η τουρκική σημαία πλέον συμβολίζει την ασφάλεια και το λιμάνι σε πολλές περιοχές του κόσμου».

Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα

Η Αθήνα όπως έχει αποδείξει, αντιδρά σε όλες τις τουρκικές προκλήσεις με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα ενώ προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις προκειμένου να καταγγείλει τις ενέργειες της γειτονικής χώρας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Συγκεκριμένα, στην ελληνική Navtex τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε «μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Υπογραμμίζεται, δε, ότι ο σταθμός του Ηρακλείου «έχει την αρμοδιότητα για να εκδίδει μηνύματα Navtex στην περιοχή».

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η Τουρκία με νέα Navtex που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας παρέτεινε τις έρευνες του σκάφους Όρουτς Ρέις και των συνοδευτικών του πλοίων έως τις 4 Νοεμβρίου σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τουρκική Navtex για έρευνες του Όρους Ρέις είχε ισχύ έως τις 27 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί, η ελληνική Navtex:

ZCZC HA11

242140 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.