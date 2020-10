Σχέδιο δολοφονίας του υπουψηφίου των Δημοκρατικών εξουδετέρωσαν οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με το TMZ, τον περασμένο Μάιο το FBI συνέλαβε έναν 19χρονο στη Βόρεια Καρολίνα, που ονομάζεται Alexander Hillel Treisman, με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τζο Μπάιντεν. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI βρήκαν τον 19χρονο Treisman -ο οποίος είχε συλληφθεί για παιδική πορνογραφία- μέσω των social media, όπου ρωτούσε τους διαδικτυακούς φίλους του αν θα έπρεπε να δολοφονήσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

Joe Biden Possible Assassination Plot by N.C. Man Busted with Guns, Explosives https://t.co/F8H5NpD7vm

— TMZ (@TMZ) October 23, 2020