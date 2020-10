Δεν είναι στο χέρι της, αφού κάθε χώρα και κάθε πόλη αποφασίζουν τι θα κάνουν εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού.

Εκείνη, όμως, δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να… ελπίζουν πως μπορεί να έχουν στο πλάι τους έστω και μέρος των οπαδών τους. Ο λόγος για την UEFA και τον κόσμο στα ματς του Champions League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου έκανε γνωστό πως από το Nations League και έπειτα θα επιτρέπει στον κόσμο να γυρίσει στο γήπεδο και στα δικά της παιχνίδια θα μπορεί να γεμίσει το 30% των κερκίδων.

Αρκεί, φυσικά, η εκάστοτε χώρα να το επιτρέψει και εφόσον το επιτρέπουν και οι συνθήκες σε κάθε πόλη που θα γίνονται αγώνες.

Όμως η UEFA κάνει το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην… κανονικότητα και μένει να δούμε σε ποιες χώρες θα επιτραπεί στον κόσμο να δει τα μεγάλα παιχνίδια του Champions League.

Breaking: UEFA will allow fans to return to all of its matches — starting with next week's national team games.

Capacities capped at 30% and dependent on local laws and no away fans allowed yet

— Rob Harris (@RobHarris) October 1, 2020