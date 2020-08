Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο έγινε ηγετική φωνή κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 στην αμερικανική πολιτεία, διοργανώνοντας καθημερινές ενημερώσεις με στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση του νέου κοροναϊού και εξαπολύοντας πυρά κατά του Προέδρου των ΗΠΑ για τον χειρισμό της τρομερής κρίσης δημόσιας υγείας.

Τώρα θα τα συμπεριλάβει όλα σε ένα νέο βιβλίο.

«Με τη δική του φωνή, ο Άντριου Κουόμο γράφει για την Αμερικανική Κρίση (American Crisis) την επινοητικότητα και τη θυσία που απαιτούνται από τόσους πολλούς για την καταπολέμηση της πανδημίας» σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Crown.

«Μοιράζεται τις προσωπικές του σκέψεις και τον τρόπο λήψης αποφάσεων που διαμόρφωσε την πολιτική του και προσφέρει ειλικρινή απολογισμό και αξιολόγηση της διάδρασής του με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον Λευκό Οίκο, καθώς και άλλους κρατικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του συστήματος υγείας» σημειώνεται σε ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

