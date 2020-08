Εντός του ανατολικού τμήματος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας παραμένει το Oruc Reis και συγκεκριμένα περίπου 100 ν.μ. νοτίως του Καστελόριζου, περικυκλωμένο από τουρκικές και ελληνικές ναυτικές δυνάμεις.

Το τουρκικό ερευνητικό έχει απλώσει καλώδια για σεισμικές έρευνες, αγνοώντας τις συστάσεις μέσω ασυρμάτου του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού για παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Το τουρκικό σκάφος κινείται με κατεύθυνση νοτιοδυτικά σε σχεδόν ευθεία γραμμή με ταχύτητα 3-4 μίλια την ώρα (ώρα 22:45).

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή βρίσκονται μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες ανά 15 λεπτά εκπέμπουν μήνυμα ότι τα τουρκικά σκάφη είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο της διαδικασίας “hailing”.

Σημειώνεται πως το Oruc Reis παρότι έχει απλώσει καλώδια δεν δύναται να πραγματοποιήσει έρευνες εξαιτίας του θορύβου που προκαλεί η παρουσία πολλών πολεμικών και συνοδευτικών πλοίων.

Το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού πλοίου προτρέποντας το, διά ασυρμάτου, να σταματήσει τη δραστηριότητα του και να απομακρυνθεί από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η περιοχή που πλέει το Oruc Reis και τα δύο συνοδευτικά του πλοία, το «Αταμάν» και το «Τσένγκιζ Χαν», είναι διεθνή ύδατα άνωθεν περιοχής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Από την πλευρά της Αθήνα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αντιμετωπίζει ψύχραιμα τη νέα τουρκική πρόκληση με παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, προχωρώντας στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες. Μάλιστα δεν επιθυμεί τη στρατιωτική κλιμάκωσης που προκαλούν οι μονομερείς ενέργειες της Άγκυρας.

Σημειώνεται επίσης ότι η Τουρκία, χθες και σήμερα, πραγματοποιεί άσκηση με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, για την οποία είχε εκδώσει ναυτική αναγγελία την περασμένη Πέμπτη.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» με τα βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Ναυτικού εισήλθαν στο “ανατολικότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας” το απόγευμα της Δευτέρας, 10.08.2020, όπως ανέφεραν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές.

Τόνιζαν ότι το σκάφος «δεν έχει προβεί σε έρευνες, αν και έχει απλώσει καλώδια», καθότι η παρουσία τόσων πολεμικών πλοίων και συνοδευτικών στην περιοχή καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ερευνών λόγω του θορύβου που προκαλείται. Γύρω στις 19.10′ το ερευνητικό σκάφος άνοιξε τον ασύρματό του, επισήμαναν.

Ταυτόχρονα ο ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Καταγκάι Ερσιγιές, με ανάρτησή του στο Twitter (κάτω, πριν το τέλος του άρθρου), αναδημοσιεύει τον χάρτη και θέτει πάλι θέμα Καστελορίζου, κατηγορώντας την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ο χάρτης δείχνει τις κινήσεις του Oruc Reis εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και στα σύνορα της ΑΟΖ της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις απόψεις του τούρκου διπλωμάτη, ο οποίος τονίζει πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.

«Το Oruc Reis ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας σήμερα (σ.σ. χθες) στην τουρκική υφαλοκρηπίδα όπως αυτή δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση για αυτήν τη δραστηριότητα», σημειώνει ο Ερσιγιές.

Ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα έχει προκαλέσει προβλήματα λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από την ελληνική ηπειρωτική χώρα.

«Η Ελλάδα διεκδικεί 40.000 km2 θαλάσσιας περιοχής δικαιοδοσίας λόγω αυτού του μικρού νησιού και επιχειρεί να σταματήσει το Oruc Reis και να μπλοκάρει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.

»Αυτός ο μαξιμαλιστικός ισχυρισμός δεν είναι συμβατός με το διεθνές δίκαιο. Είναι αντίθετος με την αρχή της ισότητας. Ωστόσο, η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό και να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία να σταματήσει τις νόμιμες υπεράκτιες δραστηριότητές της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και λογικό» επισημαίνει ο τούρκος διπλωμάτης.

Ο Ερσιγιές προσθέτει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να ζητήσουν από την Ελλάδα να σταματήσει τους αδικαιολόγητους, άδικους, και παράλογους ισχυρισμούς της.

«Είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία που προκαλεί εντάσεις στην περιοχή εξαιτίας αυτών των μαξιμαλιστικών ισχυρισμών», καταλήγει.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity…………. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) August 10, 2020