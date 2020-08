Το Facebook ετοιμάζεται για τις εκλογές που θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίες θα βασίζονται και στην ψηφοφορία μέσω mail.

Αυτή η κίνηση του Facebook αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και θα εκπαιδεύσει τους χρήστες σχετικά με τη διαδικασία, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν την πιθανή παραπληροφόρηση.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης γύρω από το «να προετοιμάσει τους ανθρώπους για το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρειαστούν μέρες ή εβδομάδες για αυτό το project – και δεν υπάρχει τίποτα λάθος ή παράνομο σε αυτό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg σε συνέντευξη στους New York Times.

Το Facebook θα μπορούσε επίσης να εφαρμόσει νέους κανόνες σχετικά με τους πρόωρους ισχυρισμούς περί νίκης ή άλλων αποτελεσμάτων, προσέθεσε.

Δεκάδες πολιτείες έχουν δεχθεί την πρόσβαση με ψήφο μέσω ταχυδρομείου, καθώς ο κοροναϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Η ψηφοφορία μέσω mail θα δώσει στους ανθρώπους έναν ασφαλή τρόπο να ψηφίσουν τον Νοέμβριο. Όμως, θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να υπολογιστούν τα αποτελέσματα από μια τυπική ημέρα εκλογών.

Ωστόσο, η παραπληροφόρηση θα μπορούσε να αυξηθεί στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί έχουν αντιταχθεί στην επέκταση της πρόσβασης σε ψηφοδέλτια μέσω mail.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη, για παράδειγμα, ότι τα αποτελέσματα θα είναι «ανακριβή» και «δόλια».

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020