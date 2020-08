Αφγανοί άνοιξαν λάβαρα των Ταλιμπάν μέσα στην Αγία Σοφία, λίγες ημέρες μετά την μετατροπή της σε ισλαμικό ναό.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζει άνδρες, μερικοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι με παραδοσιακή αφγανική φορεσιά, να ανοίγουν σημαία των Ταλιμπάν μέσα στον μεγάλο ναό της Ορθοδοξίας και να φωνάζουν συνθήματα. Μεταξύ αυτών ακούγεται και η ιαχή «Αλλαχού Ακμπάρ» ενώ έχουν υψωμένο το δείχτη του χεριού, μια χειρονομία που έχει ταυτιστεί με τον ισλαμικό εξτρεμισμό.

Το βίντεο κοινοποίησε στο Twitter ο Noor Dahri, ειδικός σε θέματα αντιτρομοκρατίας και αφηγημάτων ισλαμικής τρομοκρατίας, με έδρα το Λονδίνο.

Στην ανάρτησή του, ο Dahri έγραψε πως «η σημαία των Αφγανών Ταλιμπάν υψώθηκε στην Αγία Σοφία στην Τουρκία από ακτιβιστές των Ταλιμπάν. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας ήταν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στην Μουσουλμανική Αδελφότητα και στους ισλαμιστές εξτρεμιστές και τρομοκράτες του κόσμου. Σύντομα και οι ακτιβιστές της ISIS θα υψώσουν επίσης τη σημαία τους.»

#AfghanTaliban flag was raised in #HagiaSophia, #Turkey by pro #Taliban activists.

The conversion of Hagia Sophia was a motivational message of #MuslimBrotherhood to the world’s Islamist #extremists and #terrorists.

Soon, pro #ISIS activists will raise their flag too. #CHIIS pic.twitter.com/B6ArvLmSfe

