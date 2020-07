Νέα κινητικότητα παρατηρείται από την πλευρά της Τουρκίας, καθώς μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας μεταδίδουν πως ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Anadoul, ο Ακάρ μαζί με την τουρκική διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων διενεργούν επιθεωρήσεις σε στρατεύματα στα σύνορα.

Ειδικότερα, ο τούρκος υπουργός, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Γιασάρ Γκιουλέρ, τον Διοικητή Ουμίτ Ντουντάρ και τον Διοικητή των Εναερίων Δυνάμεων της Τουρκίας, Χασάν Κουσουκακγιούζ και τον Ναύαρχο Αντνάν Οζμπάλ πραγματοποιούν επιθεώρηση και έρευνες.

Μάλιστα, το δίκτυο EHA NEWS έχει αναρτήσει και φωτογραφίες από την άφιξη του Ακάρ μαζί με ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κατά πόσο πρόκειται για προγραμματισμένη ή όχι επιθεώρηση.

BREAKING: #Turkish Defence Minister Akar and Commanders of the Turkish Armed Forces have arrived at the border with #Greece to inspect troops in the area. pic.twitter.com/ojhGRAFbA9

