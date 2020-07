Η πανδημία δεν τους χτύπησε

Γράφει ο Τάσος Μαντικίδης

Μπορεί ο κόσμος να έχει βυθιστεί εξαιτίας της πανδημίας στη χειρότερη ύφεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εν τούτοις, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Wealth-Χ, κορυφαίας εταιρείας του τομέα, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη αυξήθηκαν κατά 8,5% το τελευταίο 12μηνο, φτάνοντας αισίως τους 2.825, κάτι που αποτελεί και νέο ιστορικό ρεκόρ.

Ο συνολικός καθαρός (χωρίς δάνεια κ.ά.) πλούτος τους επίσης σημείωσε άνοδο 10,3%, φτάνοντας τα 9,43 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που η συνολική περιουσία του 63,9% του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη (3,21 δισ. άνθρωποι), κερδίζοντας λιγότερο από 10.000 δολάρια τον χρόνο, φτάνει, βάσει των στοιχείων του Ερευνητικού Ινστιτούτου της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse, συνολικά στα 6,2 τρισ. δολάρια.

Κλειστό κλαμπ

Το κλειστό κλαμπ των κροίσων του πλανήτη εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Wealth-Χ, αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% των 291.470 εξαιρετικά πλούσιων ανθρώπων, αυτών δηλαδή που η καθαρή τους περιουσία ξεπερνά τα 30 εκατ. δολάρια και η οποία φτάνει συνολικά τα 36,10 τρισ. δολάρια, και λιγότερο από 1‰ των 2.959.710 εκατομμυριούχων που διαθέτουν καθαρή περιουσία άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2020, εξάλλου, μπορεί οι αγορές να χρειάστηκαν 33 ημέρες για να καταρρεύσουν, σημείωσαν ωστόσο από τις 23 Μαρτίου το μεγαλύτερο μεταπολεμικό ράλι, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα 5% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά, ενώ σε ορισμένους τομείς τα έχουν ξεπεράσει.

Με τις τεχνολογικές μετοχές π.χ. των «Big Four» της Wall Street να εκτοξεύονται εν μέσω πανδημίας, οι βασικοί μέτοχοι των Apple Inc (Τιμ Κουκ), Amazon.com Inc (Τζεφ Μπέζος), Facebook Inc (Μαρκ Ζάκερμπεργκ) και Alphabet Inc, μητρικής εταιρείας της Google (Λάρι Πέιτζ, Σεργκέι Μπριν), έχουν 5 τρισεκατομμύρια λόγους για να είναι χαρούμενοι, αφού στα επίπεδα αυτά ανήλθε η συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών τους. Συνολικά, δισεκατομμυριούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα, κυρίως από τον τομέα της τεχνολογίας, βρίσκονται μέσα στο τοπ 10 των κροίσων που είδαν τον καθαρό τους πλούτο εν μέσω πανδημίας να πολλαπλασιάζεται.

Ανοδική πορεία

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Wealth-Χ, οι δισεκατομμυριούχοι από τους τομείς της τεχνολογίας, ασφαλειών, καταναλωτικών υπηρεσιών, υγείας κ.ά. αυξήθηκαν εν μέσω πανδημίας, το α’ εξάμηνο του 2020 κατά 6%-8%, με τον πλούτο τους να κινείται επίσης ανοδικά κατά 5%-18%. Αντίθετα, οι κροίσοι από τομείς όπως ένδυση, αγαθά πολυτελείας, αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία, ναυτιλία, συσκευασία, διανομή κ.ά. μειώθηκαν κατά 7% ως 17%. Εκθεση του IPS αποφαίνεται ότι μέσα σε διάστημα 11 εβδομάδων, από τις 18 Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν τα μέτρα καραντίνας, η περιουσία των πλουσιότερων ανθρώπων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 565 δισ. δολάρια, ενώ το ίδιο διάστημα 42,6 εκατ. εργαζόμενοι έκαναν αίτηση για να τους χορηγηθεί επίδομα ανεργίας. Κάποιες δεκάδες εκατομμυριούχοι πάντως από τις ΗΠΑ και άλλες έξι χώρες, που αυτοαποκαλούνται Millionaires for Humanity («Εκατομμυριούχοι για την Ανθρωπότητα») και μεταξύ τους συγκαταλέγονται ονόματα όπως της Αμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, κληρονόμου της Walt Disney Co, του πρώην διευθυντή της BlackRock, Μόρις Περλ και του ιρανού μεγαλοεπιχειρηματία Τζαφάρ Σάλτσι, ζητούν να τους επιβληθούν υψηλότεροι φόροι ώστε να ενισχυθούν τα προγράμματα καταπολέμησης της πανδημίας.

Οι περιουσίες

Σύμφωνα με τη λίστα της Wealth-Χ, συνολικά 15 μεγα-δισεκατομμυριούχοι έχουν καθαρή περιουσία άνω των 50 δισ. δολαρίων, 138 από 10 δισ. ως 50 δισ. δολάρια, 259 από 5 δισ. ως 10 δισ. δολάρια, 931 από 2 δισ. ως 5 δισ. δολάρια, ενώ 1.482 έχουν καθαρή περιουσία από 1 δισ. ως 2 δισ. δολάρια. Οι ΗΠΑ με 788 έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, αλλά η Κίνα που ακολουθεί με 342 (από μόλις 16 πριν από 15 χρόνια) είχε τη μεγαλύτερη αύξηση (+20%) κροίσων το τελευταίο 12μηνο.

Παράλληλα στη Νέα Υόρκη (113), στο Χονγκ Κονγκ (96) και στο Σαν Φρανσίσκο (77) ζουν οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι, ενώ και στη γειτονική μας Κωνσταντινούπολη εντοπίζονται 32 κροίσοι, περισσότεροι δηλαδή από το Τόκιο (30). Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια στις διάφορες λίστες, από αυτή του «Forbes» ως αυτές των Knight Frank, Wealth-X και Credit Suisse, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες αποτίμησης πλούτου, καταγράφονται βάσει της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους (εκτός των δανείων) 47.000.000 εκατομμυριούχοι (το 0,9% του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη), 291.470 υπερπλούσιοι με περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων και 2.825 δισεκατομμυριούχοι, εκ των οποίων περίπου 65-68 χιλιάδες, 550-700 και 15-17 είναι αντίστοιχα Ελληνες.

Οι Ελληνες

Στην περίπτωση των ελλήνων δισεκατομμυριούχων καταγράφονται και οι ελληνικής καταγωγής, κυρίως Ελληνοαμερικανοί, Τζιμ Ντέιβις (New Balance), Τομ και Αλεκ Γκόρης (Platinum Equity), Τζον Κατσιματίδης (σουπερμάρκετ, βενζινάδικα, real estate), Ντιν Μητρόπουλος (Pabst Brewing), Αριστοτέλης Μυστακίδης (Glencore, προσφάτως τοποθετήθηκε και σε ελληνικές τράπεζες), Γιώργος Αργυρός (real estate), Πίτερ Τζορτζ Πίτερσον (Πετρόπουλος), Τζέιμι Ντάιμον (διευθύνων σύµβουλος της JPMorgan Chase), Φιλάρετος Καλτσίδης, Τεντ Λεόνσις (ΝΒΑ Washington Wizards), Γιώργος Μάρκος (Μουτσάνας) της Marcus and Millichap, Τζον Πολ Ντετζόρια (John Paul Mitchell Systems), Βαρδής Βαρδινογιάννης, Φίλιππος Νιάρχος και Σπύρος Λάτσης.

Ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος

Αν και είναι πλούσιοι με περιουσία άνω του $1 εκατ., 3.750 επενδυτές από 15 αγορές διεθνώς που συμμετείχαν σε έρευνα της UBS Group AGΗ αποφάνθηκαν σε ποσοστό 75% πως η πανδημία αλλάζει μόνιμα τον κόσμο, με την πλειονότητά τους να σχεδιάζει να περιορίσει τα ταξίδια και να μετακομίσει κοντύτερα στην οικογένεια. Το 60% όσων πούλησαν τις μετοχές τους αυτή την περίοδο το μετάνιωσε πάντως, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι φοβούνται ότι δεν θα έχουν αρκετή ρευστότητα σε περίπτωση νέας πανδημίας. Πάνω από το 70% των πλουσίων Millennials δήλωσε ότι τα οικονομικά τους επηρεάστηκαν, σε σύγκριση με μόλις το 34% των Baby Boomers, ενώ συνολικά το 67% έχει μεταβάλει τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας του.

