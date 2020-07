Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις τουρκικές κινήσεις. Μετά την έκδοση της παράνομης NAVTEX από την Τουρκία για σεισμογραφικές έρευνες νότια του Καστελόριζου, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ισορροπούν σε πολύ λεπτό σχοινί.

Ο τουρκικός στόλος μένει αμετακίνητος στη θέση του, παρά τον διπλωματικό πυρετό και την παρέμβαση του Βερολίνου. Μεταδίδονται πάντως πληροφορίες για επιστροφή ορισμένων τουρκικών υποβρυχίων στη βάση τους. Εάν επιβεβαιωθούν θα μπορούσαν να είναι η πρώτη θετική ένδειξη για αποκλιμάκωση της έντασης.

Η ελληνική πλευρά, αναμένει την αυριανή μέρα καθώς δημοσιεύονται πληροφορίες ότι το τουρκικό ωκεανογραφικό Oruc Reis πρόκειται να αφήσει το αγκυροβόλιο του στο λιμάνι της Αττάλειας προκειμένου να κινηθεί νότια προς τις θαλάσσιες περιοχές που έχει δεσμεύσει η Άγκυρα με την παράνομη NAVTEX.

Η Αθήνα συνεχίζει την προσπάθεια να διεθνοποιήσει το πρόβλημα, με τελικό στόχο τις κυρώσεις εκ μέρους της ΕΕ εις βάρος της Τουρκίας. Πέρα από την ενημέρωση της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία), ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε τηλεφωνικά με την Άνγκελα Μέρκελ, τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σήμερα ανοίγει κύκλο ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις, ενώ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τη Λευκωσία, προχωρώντας σε συντονισμό της δράσης τους. Χθες Ελλάδα και Κύπρος απάντησαν στην παράνομη NAVTEX της Άγκυρας για σεισμογραφικές έρευνες νότια του Καστελόριζου και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με την έκδοση κοινής NAVTEX για την ίδια περιοχή ερευνών. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών πέρασε εκ νέου στην αντεπίθεση προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το «Oruc Reis» θα πραγματοποιήσει έρευνα σε θαλάσσια περιοχή «η οποία ανήκει σε υφαλοκρηπίδα που η Τουρκία έχει κοινοποιήσει στον ΟΗΕ».

Υπενθυμίζεται πως η Άνγκελα Μέρκελ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το απόγευμα της Τρίτης, οπότε και την ενημέρωσε για τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας. Το βράδυ της ίδιας ημέρας η Γερμανίδα καγκελάριος επικοινώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, με το γερμανικό τύπο να κάνει λόγο για «πυροσβεστική» παρέμβαση της καγκελαρίου.

«Τουρκία και Ελλάδα έφτασαν πολύ κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση το βράδυ της Τρίτης, μετά την απόφαση της Άγκυρας να στείλει ερευνητικό πλοίο ανοιχτά του Καστελόριζου», αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Τα πλοία του πολεμικού ναυτικού και των δύο χωρών ήταν σε ετοιμότητα, ενώ και τα μαχητικά αεροσκάφη τους ήταν ήδη στον αέρα. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την Bild, η καγκελάριος Μέρκελ απέτρεψε μία πιθανή πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών και οδήγησε σε αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που ενώ κάλεσε την Άγκυρα να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή, έκανε λόγο για «αμφισβητούμενα ύδατα», αναφερόμενο στην θαλάσσια περιοχή που δεσμεύουν οι Τούρκοι. Κι αυτό γιατί η δήλωση αυτή δείχνει ότι επί της ουσίας η Ουάσιγκτον υιοθετεί τις προκλητικές θεωρίες της Τουρκίας και ανοίγει συζήτηση για «γκρίζες» ζώνες».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και του Αμερικανού Γερουσιαστή, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο κ. Μενέντεζ εξαπέλυσε πυρά κατά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Twitter, ότι «αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα»

“Ας είμαστε ξεκάθαροι – η μόνη χώρα που “αμφισβητεί” αυτά τα νερά είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση πάνω τους”, αναφέρει στην ανάρτηση του ο γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσεϊ.

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 22, 2020