Ο θάνατος του Ρεϊσάρντ Μπρουκς, ενός Αφροαμερικανού τον οποίο σκότωσε λευκός αστυνομικός στην Ατλάντα την Παρασκευή, οφείλεται σε ανθρωποκτονία από πυροβολισμούς που δέχθηκε στην πλάτη, ανακ0ίνωσε χθες Κυριακή το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Φούλτον.

Ο θάνατος του Μπρουκς αναζωπύρωσε τις διαδηλώσεις στην Ατλάντα έπειτα από ημέρες κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις στις 25 Μαΐου.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή έδειξε ότι ο 27χρονος Μπρουκς πέθανε λόγω απώλειας αίματος και τραυματισμούς στα όργανα που προκλήθηκαν από τις δύο σφαίρες που δέχθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιατροδικαστή. Η αιτία του θανάτου του ήταν ανθρωποκτονία, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η αστυνομία κλήθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας ταχυφαγείων Wendy’s την Παρασκευή διότι κάποιος οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να πάρουν τις παραγγελίες τους.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε η κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αρχικά ο Μπρουκς συνεργάστηκε με την αστυνομία και δέχθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ενώ είπε στους αστυνομικούς για τα γενέθλια της κόρης του.

“Cop who shot #RayshardBrooks bodycam shows Rayshard talking politely and cooperating with the officers seconds before he was killed. Things took a turn when they tried to arrest him for being too impaired to drive. The problem here is, he was not driving, he was parked” pic.twitter.com/1LmEeawk6S

— Etan Thomas (@etanthomas36) June 14, 2020