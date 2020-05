«Χώρα - έκπληξη η Ελλάδα»

Στα παραδείγματα ηγετών που είχαν αποτελεσματική αντίδραση στον κοροναϊό συμπεριλαμβάνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι New York Times σε κύριο άρθρο τους που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας.

Το άρθρο φέρει τον τίτλο «In a Crisis, True Leaders Stand Out»/ «Οι Πραγματικοί Ηγέτες Ξεχωρίζουν στην Κρίση», και υπότιτλο «Swift action, compassion and trust in science mark the most effective responses to the coronavirus»/ «Άμεση δράση, κατανόηση και εμπιστοσύνη για την επιστήμη, χαρακτηρίζουν τις πιο αποτελεσματικές αντιδράσεις στον κοροναϊό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ηγεσία -δύσκολο να προσδιοριστεί- εύκολα γίνεται αντιληπτή, αναγνωρίσιμη, σε καιρό κρίσεων.

Οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο δοκιμάστηκαν έντονα στη διάρκεια της εκδήλωσης και εξάπλωσης της πανδημίας του κοροναϊού, αλλά και του φόβου και των θανάτων.

Ορισμένοι εξ αυτών απέτυχαν θλιβερά, όμως υπάρχουν κι εκείνοι οι ηγέτες που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα, θάρρος, κατανόηση, σεβασμό προς την επιστήμη, καθώς και απλή σεμνότητα, μετριάζοντας έτσι, τις επιπτώσεις της ασθένειας στο λαό τους.

Και το καλύτερο παράδειγμα ανταπόκρισης στην κρίση αυτή ανήκει στην Jacinda Ardern, τη 39χρονη πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας.

Η Ελλάδα συνιστά έκπληξη

Στις χώρες-παραδείγματα όπου η άμεση και αποφασιστική λήψη μέτρων βοήθησε στο να μετριαστούν οι συνέπειες της πανδημίας και ένωσαν τους λαούς, αναφέρεται και η Ελλάδα, δίπλα στις Ν.Κορέα, Ταϊβάν, Γερμανία και Ισλανδία.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το αμερικανικό μέσο, που είχε και άλλο εκτενές άρθρο προ ολίγων 24ώρων για την αντιμετώπιση του κοροναϊού από τη χώρα, αναφέρει ότι συνιστά σε ένα βαθμό έκπληξη, απλά, δρώντας καλύτερα από το αναμενόμενο.

Με την αναφορά του πρώτου κρούσματος στη Θεσσαλονίκη στις 26 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έδρασε αποφασιστικά κλείνοντας δημόσιους χώρους, περιορίζοντας τις μετακινήσεις και αυξάνοντας τις νοσοκομειακές δομές – ΜΕΘ.

Έτσι, η Ελλάδα είχε καταγράψει λιγότερα από 3.000 κρούσματα, αναφέρεται μεταξύ άλλων.