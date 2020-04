Είναι στιγμές που τα λόγια χάνουν κάθε νόημά τους. Δεν έχουν καμία απολύτως αξία μπρος στην τραγωδία, τον οδυρμό και την καταστροφή.

Σαν σήμερα, πριν από 31 ολόκληρα χρόνια, μία τέτοια τραγωδία συνέβη στις κερκίδες του «Χίλσμπορο».

Του γηπέδου της Σέφιλντ Γουένσντεϊ που αποτέλεσε τάφο για 96 συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε εκείνον τον τραγικό ημιτελικό του FA Cup ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με αφορμή αυτήν τη θλιβερή επέτειο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τα θύματα του «Χίλσμπορο», αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα.

Στους 96 φιλάθλους, παιδιά, γυναίκες και άνδρες, που ποδοπατήθηκαν και έφυγαν από τη ζωή, σε ένα χώρο που έπρεπε να είναι γιορτινός, αλλά έμελλε να μετατραπεί σε θρήνο.

Μία τραγωδία που δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ και από κανέναν.

Όπως είναι φυσικό, ο Ολυμπιακός έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοια τραγικά συμβάντα, καθώς έχει ανάλογη εμπειρία, με το θάνατο 21 οπαδών την 8η Φεβρουαρίου 1981 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Τη λεγόμενη «Τραγωδία της Θύρας 7».

Δείτε το μήνυμα και την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

In loving memory of the 96 victims of the Hillsborough Disaster, You’ll Never Walk Alone @LFC #LFC #YNWA #Olympiacos pic.twitter.com/MbcNJf2lEL

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 15, 2020