Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό! Εν μέσω πανδημίας του κοροναϊού, ο οποίος χτυπά ανελέητα τις ΗΠΑ, σε 14 πολιτείες της χώρας, οι θρησκευτικές τελετές, εξαιρούνται από τα περιοριστικά μέτρα και την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων.

Πρόκειται για πολιτείες, όπως οι Κεντάκι, Ντέλαγουερ, Αριζόνα, Φλόριντα, Μίσιγκαν, Νέο Μεξικό, Βόρεια Καρολίνα, Πενσυλβάνια, Τέξας, Δυτική Βιρτζίνια, Ουισκόνσιν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, στις πολιτείες αυτές γίνεται επίκληση του Συντάγματος που προστατεύει τη θρησκευτική λατρεία.

Στις πολιτείες αυτές, σε ότι αφορά τη θρησκεία, δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, που ούτως ή άλλως εφαρμόζονται πιο χαλαρά στις ΗΠΑ, από ότι στην Ευρώπη.

Δεν ισχύει το «μένουμε σπίτι» για τους πιστούς οι οποίοι επιτρέπεται να πηγαίνουν στην εκκλησία και μετά… να διασπείρουν τον κοροναϊό.

Όσο για τους ίδιους τους πιστούς που κάνουν χρήση αυτής της εξαίρεσης και πηγαίνουν να εκκλησιαστούν μάλλον δεν ενδιαφέρονται ποιόν θα μπορούσαν να μολύνουν, εκτός από τους ίδιους.

Χαρακτηριστικά είναι όσα λέει γυναίκα από το Οχάιο, στο δημοσιογράφο του cnn, κατά την επιστροφή της λειτουργία με δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Ο δημοσιογράφος τη ρωτά «αν ανησυχεί μήπως κολλήσει άλλους ανθρώπους που δεν πάνε στην εκκλησία» κι εκείνη απαντά «Όχι, αυτοί θα μπορούσαν να με κολλήσουν, αλλά δε μπορούν γιατί είμαι καλυμμένη με το αίμα του Ιησού...». Επειτα εμφανώς ενοχλημένη φεύγει από το σημείο.

CNN: “Aren’t you concerned you could go infect other people who don’t go to this church?”

OHIO WOMAN: “No. I’m covered in Jesus’ blood.” pic.twitter.com/KBsnJyZWxJ

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) April 5, 2020