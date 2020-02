Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλασσαν οι διοργανωτές των φετινών Oscar, αφού χωρίς να έχει ανακοινωθεί τίποτα στη σκηνή του Dolby Theatre εμφανίστηκε ο ράπερ Έμινεμ.

Ο πολυαγαπημένος ράπερ, ο οποίος είχε χαθεί για αρκετά χρόνια από το προσκήνιο αλλά επέστρεψε με το νέο άλμπουμ «Music To Be Murdered», τραγούδησε τη διαχρονική του επιτυχία «Lose Yourself» ξεσηκώνοντας τους πάντες!

Eminem brought the crowd to their feet. #Oscars 🙇🏻👁 pic.twitter.com/qG3Y9QwSd3

— OJ (@ojziy) February 10, 2020